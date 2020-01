Alimentazione e tutela della salute: convegno ad Astiss

Alimentazione e tutela della salute: la ricerca scientifica, i progetti, l’energia dei giovani e dei loro insegnanti per sviluppare azioni utili ai cittadini di tutte le età nell’ottica del benessere, della qualità di vita, della prevenzione delle patologie.

Oggi, l’aula magna del polo Rita Levi Montalcini era gremita di studenti del Liceo Scientifico Vercelli, dell’Istituto Agrario Penna, della Scuola alberghiera Colline Astigiane e di altre scuole superiori che collaborano nelle attività promosse dal liceo astigiano.

I saluti introduttivi affidati alla dirigente del Vercelli, Cristina Trotta, al presidente del polo universitario Rita Levi Montalcini, Mario Sacco, al vice presidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso. Al tavolo dei relatori docenti universitari ed esperti, fra questi Vincenzo Gerbi, docente del Dipartimento di Agraria (corso di tecnologie alimentari) dell’Università di Torino; il presidente nazionale dell’ordine dei biologici di Torino, Vincenzo D’Anna; il presidente della coop Elsa di Canelli, Maurizio Bologna; il vice prefetto di Asti, Renzo Remotti. A moderare gli interventi Anna Borrasi esperta in direzione aziendale e organizzazioni sanitarie.

Oggi per programmare e attuare azioni nel campo della prevenzione e tutela della salute è necessario fare azioni in maniera multidisciplinare coinvolgendo nel lavoro d’equipe medici, biologici, nutrizionisti, giuristi, docenti universitari, esperti anche per suggerire attività e percorsi alla parte politica.