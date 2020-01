Alba, ripristinato il tratto stradale “Luini Rossi”: rientrano a casa le famiglie evacuate in frazione San Rocco Seno d’Elvio

Il sindaco di Alba Carlo Bo ha firmato ieri l’ordinanza di revoca della chiusura del tratto stradale “Luini Rossi“; dalla mattinata di oggi, 8 gennaio, tornano a casa le tre famiglie evacuate il 25 novembre scorso dalla frazione San Rocco Seno d’Elvio.

“Sono felice che le tre famiglie possano rientrare nelle loro abitazioni e mi congratulo con gli uffici comunali e con le aziende ed i professionisti esterni – dichiara il Sindaco Carlo Bo – che hanno lavorato con cura e celerità per consentire la risoluzione del problema in tempi rapidi. Eventi metereologici come quello di fine novembre ci ammoniscono che molto è ancora da fare in tema di monitoraggio del territorio e di prevenzione, onde evitare il ripetersi di eventi simili”.

La frana si era originata a seguito delle intense piogge di fine novembre 2019, determinando la chiusura al traffico pedonale e veicolare del tratto di strada interessato, nonché l’evacuazione di tre nuclei famigliari.

“Con un provvedimento di urgenza del 3 dicembre 2019 il Comune ha dato incarico a imprese e tecnici per il ripristino provvisorio della viabilità – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio – e i lavori sono stati eseguiti a spron battuto, nonostante la stagione invernale e il periodo di festività. Giunti a conclusione delle opere, il tecnico ha redatto la perizia che certifica il transito in sicurezza, consentendo la riapertura della strada ai residenti”.

Oltre al ripristino della strada, il Comune ha installato un sistema di monitoraggio che, in caso di riattivazione del movimento franoso, segnala il divieto di transito tramite un impianto semaforico.

Nei prossimi sei mesi saranno effettuate periodiche verifiche al tratto stradale, in occasione di precipitazioni piovose significative e in caso di accensione delle lanterne semaforiche.