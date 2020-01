Alba: ripartono le proiezioni di “Argento Attivo ti porta al cinema”

Dopo il successo delle precedenti edizioni, riprendono le proiezioni di “Argento Attivo ti porta al cinema – Cinecard Over 60”, iniziativa nata dalla collaborazione con il Cinema Moretta e il Settore Anziani del Comune di Alba e attuata nell’ambito del progetto “Argento Attivo: un percorso di valore per invecchiare in salute”, coordinato dall’ASL CN2 e finanziato dalla Fondazione CRC, con la finalità di promuovere la salute e il benessere psico-sociale degli anziani.

L’iniziativa prevede cinque proiezioni cinematografiche pomeridiane a cadenza quindicinale, presso il Cinema Moretta (in Alba, corso Langhe, 106). L’ingresso è consentito a tutti, ma ridotto per chi ha 60 anni o più e in possesso della “Cinecard over 60” che consente la visione di 5 film ad un costo di 15 euro.

Le date delle proiezioni, il lunedì pomeriggio alle ore 16.00, sono le seguenti: 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 9 e 23 marzo, 6 aprile.

Per ulteriori informazioni su come ottenere la “Cinecard” contattare il Cinema Moretta o l’Ufficio Anziani del Comune di Alba, Via General Govone, 11 – tel. 0173 292272.