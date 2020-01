Terminati con un giorno di anticipo i lavori per l’installazione degli impianti di videosorveglianza, Corso Canale ad Alba è stato riaperto al traffico in direzione centro città.

Inizialmente la chiusura era stata annunciata per per venerdì 3 gennaio, ma il posizionamento degli impianti è durato meno del previsto e la corsia in direzione centro è stata già riaperta al traffico.