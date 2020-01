Alba: Modifiche temporanee alla viabilità

Modifiche temporanee alla viabilità ad Alba sono previste lunedì 27 gennaio.

Per lavori di scarico gru da cantiere è istituito il senso unico alternato veicolare gestito da movieri in cso Banská Býstrica, all’altezza del n. civico 4, lunedì 27 gennaio 2020, dalle ore 8.30 alle 13.00.

Causa lavori getto calcestruzzo sempre lunedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.0 è chiusa al transito veicolare via Manzoni all’altezza del civico 4. E’ previsto il doppio senso di circolazione veicolare per residenti e attività insediate. Sarà visibile la presegnalazione “via Manzoni chiusa all’altezza del civico 10” in piazza Mons. Grassi e piazza Rossetti.