E’ istituito n. 1 stallo di sosta per carico e scarico di cose dagli autoveicoli dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali in via Toti, area compresa tra i numeri civici 2 e 2/B del Comune di Alba.

Durante la sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico è fatto obbligo ai veicoli autorizzati di spegnere il motore.