Alba: Grandi Langhe in città il 27 e 28 gennaio

Lunedì 27 gennaio, il Sindaco di Alba Carlo Bo ha partecipato a “Grandi Langhe”, l’evento biennale nato nel 2013 e dedicato ai grandi vini del territorio, nel Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” in piazza Medford ad Alba.

“È stata davvero emozionante – commenta il Sindaco Carlo Bo – la vista dall’alto all’ingresso: oltre 200 produttori agli stand pronti a incontrare operatori di settore e giornalisti, giunti numerosissimi e con grandi attese sui nostri vini. Il settore enologico è un’eccellenza del nostro territorio e ha un ruolo importante per la nostra economia. Ciò che mi ha davvero colpito è l’energia positiva che ho respirato ieri: produttori sorridenti e fieri di presentare il risultato del duro lavoro prestato per anni in vigna e in cantina. Le nostre colline ci regalano uve eccezionali che i nostri vignaioli con passione riescono a trasformare in vini unici”.

L’evento, riservato agli operatori specializzati e alla stampa di settore, dura due giorni, il 27 e 28 gennaio, e dà la possibilità di degustare in anteprima le nuove annate di Barolo, Barbaresco e Roero.

La novità di quest’anno è la presenza dei vini a Denominazione di Origine Controllata del territorio delle Langhe, al fianco delle Docg.