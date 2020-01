Alba festeggia “San Sebastiano”, il protettore della Polizia Locale

Venerdì 24 gennaio, l’Amministrazione comunale di Alba, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, festeggia “San Sebastiano”- Protettore della Polizia Locale.

L’iniziativa comincia alle ore 18.00 in piazza Risorgimento con la presentazione al pubblico ed ai media dell’automobile donata alla Polizia Municipale dagli eredi dell’assistente di Polizia Municipale Gianfranco Boella stroncato improvvisamente da un malore la notte del 30 giugno 2017, nei locali comunali, al termine del turno di servizio.

Deceduto all’età di 61 anni, Gianfranco Boella sarebbe dovuto andare in pensione l’1 settembre 2017, dopo aver ha prestato servizio come vigile urbano nel Corpo di Polizia Municipale di Alba, dall’1 dicembre del 1978 al 30 giugno 2017, svolgendo vari compiti all’interno del Corpo, prima come viabilista e poi con funzioni di polizia annonaria e commerciale, dimostrando le sue forti doti umane e professionali.

In suo ricordo, nel luglio scorso, i familiari hanno ceduto al Corpo di Polizia Municipale, la sua auto personale, una Volkswagen Golf. L’automezzo quasi nuovo con soli 8 mila chilometri, è stato dotato di sirene, bande rifrangenti e di altri accessori utili all’utilizzo dagli agenti in servizio. Con la sua stessa matricola, la numero 9, l’auto farà parte del parco automezzi della Polizia locale albese costituito da sette automobili (una Jeep Renegade, due Toyota Auris, di cui una ibrida elettrica, una Toyota Yaris, una Fiat Punto, una Fiat Panda 4×4 e una Citroen C3), due motociclette e quattro biciclette.

Dopo la presentazione dell’automobile, alle ore 18.30 ci sarà una Santa Messa celebrata dal Vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, nella Cattedrale di San Lorenzo.

Durante la funzione liturgica saranno ricordati i vigili urbani di Alba deceduti negli ultimi anni: Pietro Bossati, Carlo Giordano, Giovanni Ghiglia, Mario Marenchino, Pietro Molino, Giacomo Pietro Grasso, Natale Attilio Giacosa, Vincenzo Croce, Cesare Bianco, Alberto Meistro, Edoardo Povero, Mario Chiappa, Giovanni Teresio Vacca, Francesco Marcarino, Giovanni Dotta, Emilio Cravanzola, Gianfranco Boella, Pasquale Piccirillo.

A fine messa, la celebrazione si chiuderà con un rinfresco nell’Osteria del Vecchio Gallo, in via Cavour, 13 ad Alba.