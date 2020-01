Alba, continuano i furti e i tentativi di effrazione nelle abitazioni

Continuano a preoccupare gli albesi le continue segnalazioni di furti o di tentativi di effrazione nelle abitazioni.

Dopo la villa visitata nei giorni scorsi da quattro uomini che hanno immobilizzato e derubato i padroni di casa presenti in quel momento nella loro abitazione, ieri sera alle 19 circa, alcuni residenti di via Cadorna, in zona Moretta, hanno visto delle persone vestite di scuro che stavano arrampicandosi su un balcone.

I ladri sono stati poi visti allontanarsi in direzione di corso Langhe.

I carabinieri sono stati allertati e hanno inviato una pattuglia per le verifiche del caso. Tra la fine dell’anno e gli inizi di questo 2020 stanno aumentando, in tutta la provincia, i furti nelle case.

[Fonte: Cuneo24.it, QUI il link all’articolo]