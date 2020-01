Al Teatro Busca di Alba arriva “Favole al telefono” il Musical per bambini e non solo

Liberamente tratto dai racconti di Gianni Rodari FAVOLE AL TELEFONO – Il Musical per bambini e non solo sarà presentato il 26 gennaio 2020, alle ore 16.30 al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba.

In questo spettacolo-musical incontriamo Giovannino alle prese con un vecchio telefono che ha trattenuto tutte le favole che suo nonno raccontava ogni sera alla sua mamma, allora bambina. Lo spettacolo è una sorta di carosello musicale di favole in grado di parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora, che sono poi i genitori di oggi.

FAVOLE AL TELEFONO – Il musical per bambini e non solo

liberamente tratto dai racconti di Gianni Rodari

con Francesca Brusati, Marta De Zaiacomo, Massimo Finocchiaro, Andrea Rodi, Nicholas Rossi

regia di Raffaele Latagliata

aiuto regia Matteo Mirandola

drammaturgia di Pino Costalunga

musiche originali del maestro Valentino Corvino

vocal coaching Shawna Farrel

scenografie a cura di Andrea Coppi, Guglielmo Avesani

produzione Fondazione Aida di Verona – Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento

in collaborazione con BSMT – Bernstein School of Musical Theatre di Bologna

Favole al Telefono è una “fiaba in musica” dedicata a tutta la famiglia, che trae spunto dall’omonima raccolta di Gianni Rodari: una sorta di carosello musicale di favole in grado di parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora, che sono poi i genitori di oggi. Sono storie, quelle di Gianni Rodari, che non conoscono il passare del tempo, che conservano immutate le doti originali di eleganza, di ironia, di freschezza che da sempre costituiscono i punti di forza di quella inesauribile capacità di invenzione che Rodari sapeva coniugare con la puntuale, seria e civile osservazione della realtà contemporanea.

Giovannino, un ragazzino particolarmente curioso e dalla spiccata fantasia, ha ritrovato in cantina il vecchio telefono della mamma: proprio quel telefono al quale, quando era bambina, il nonno era solito chiamarla per raccontarle ogni sera una favola prima di dormire. Ma dove saranno finite tutte queste storie che la mamma ormai non ricorda più si domanda Giovannino. Forse sono ancora lì dentro, conservate nella memoria del telefono. Ma quello strano apparecchio è così complicato con quella strana tastiera a disco e non funziona come il suo smartphone dove tutte le cose come le foto, le app, ecc. sono sempre facilmente accessibili. E così, per farsi aiutare, Giovannino ha deciso di portarlo a far riparare in un vecchio negozio di telefoni usati: gli Aggiusta Telefoni. Qui incontrerà quattro strani personaggi (lo scorbutico Conte Cornetta, la bizzarra Madame Phonè, la stralunata Biancapagina e l’intraprendente Gettone) grazie ai quali le favole torneranno magicamente a prendere vita sulla scena sotto forma di canzoni, di racconti, di filastrocche, di piccoli numeri di varietà e in questo modo si potranno risvegliare anche la voglia di inventare e quella di giocare con la fantasia, forse anche loro ormai da troppo tempo rimaste addormentate.

Le favole dove stanno? Ce n’è una in ogni cosa.

La favola sta lì dentro da tanto tempo, e non parla:

è una bella addormentata e bisogna svegliarla

Così cantava Lucia Mannucci, celebre voce femminile del leggendario “Quarteto Cetra”, in una poesia di Gianni Rodari dal titolo Le favole dove stanno? Ed è proprio ispirandosi al garbo e alla delicatezza del Quartetto Cetra e ai loro brani orecchiabili dai test allegri e divertenti ma con arrangiamenti raffinati, che le favole torneranno a prendere vita sulla scena in un vero e proprio carosello musicale. Ed ecco che finalmente rimettendo in funzione quei vecchi telefoni pieni di storie anche la fantasia e la poesia si potranno risvegliare.

Tutti i biglietti della stagione 2019-2020 sono acquistabili:

al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento.

nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173/33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito www.piemonteticket.it.

On line sul sito www.ticket.it

PREZZI DEI BIGLIETTI DELLA RASSEGNA FAMIGLIE A TEATRO:

Primo posto intero € 7,00

Secondo posto intero € 5,00

Ridotto € 3,00 (per i bambini fino ai 3 anni non compiuti)