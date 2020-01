Al Teatro Balbo di Canelli arrivano le domeniche per famiglie

Si comincia domenica pomeriggio 2 febbraio con il teatro poetico di figura con marionette scolpite in legno e animate a vista con Il dottor Bostik in “Ho visto il lupo”.

Liberamente tratto da “Pierino e il lupo” di Prokofiev”, saranno in scena Dino e Raffaele Arru.

Con le tecniche del teatro di figura, marionette scolpite in legno e animate a vista, la famosa storia di Pierino è raccontata unicamente dalla musica e dai tanti oggetti che costellano via via il palco, senza l’utilizzo della parola, fino ad un finale che ribalta il senso della classica trama.

Una scena nuda sulla quale troneggia un grande piano inclinato.

A passo cadenzato, gli elementi scenografici entrano e vanno al loro posto: pian piano prende forma il bosco, arriva la casa del nonno e di Pierino, spunta il grande albero, crescono i fiori, si innalzano le sponde dello stagno.

Quando la musica cessa e si alzano le luci, lo spettatore si trova così di fronte ad un grande quadro metafisico, nel quale si celano tutti i diversi strumenti musicali che tanto hanno reso celebre l’opera di Prokofiev Pierino e il lupo.

Ecco allora che l’animatore può far entrare in scena i personaggi – grandi marionette scolpite in legno, animate a vista – e la storia può avere inizio!

All’appuntamento successivo un atteso debutto del Teatro degli Acerbi: il 23 febbraio con “Alice nel paese delle meraviglie” (in scena Patrizia Camatel e Elena Romano, testo e regia di Fabio Fassio).

In un tempo fuori dal tempo Alice e Edith, dal loro giardino, porteranno bambini e adulti ad incontrare il Brucaliffo, Pinco Panco, lo Stregatto, la Regina di Cuori, il Cappellaio Matto e tutto il fantastico immaginario che Lewis Carroll ha saputo creare.

Infine il 1° marzo ” Una magia per la vita” con il Mago Sales e Marco Aimone.

Il teatro è gestito dal Teatro degli Acerbi grazie al contributo del Comune di Canelli e delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Asti, oltre che degli sponsor coinvolti nel progetto.

Biglietti: euro 6 intero e euro 5 ridotto.

Prevendita presso l’Osteria dei Meravigliati (via GB Giuliani 29, Canelli), tutti i giorni dalle 11 alle 15, da mercoledì a domenica anche dalle 18 alle 20.

Per informazioni e prenotazioni:cell. 3334519755, mail teatrobalbocanelli@gmail.com, Fbteatrobalbocanelli, Ig teatrobalbocanelli.