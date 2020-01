Al Polo Uniastiss con la SUISM arrivano “Joy of Moving” e la “Chinesiologia della rigenerazione”

Si arricchiscono sempre più le proposte di alta formazione del Polo Universitario, grazie alle novità introdotte dal corso di laurea della SUISM, del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.

Le iniziative sono state presentate oggi in Astiss, alla presenza di numerosi ospiti accolti dal presidente Mario Sacco accolti insieme al coordinatore della sede SUISM di Asti Gianni Musella e il Direttore di Asti Francesco Scalfari: Giorgio Gilli, presidente SUISM, Claudia Pastorini presidente del corso di laurea in scienze delle attività Motorie e sportive, Claudio Zignin, responsabile scientifico del corso di chinesiologia di rigenerazione, Gianpiero Vietto, responsabile di Kinder joy of moving, progetto di responsabilità sociale del gruppo Ferrero, Diego Latora, del team joy of moving, il Presidente del Coni Regionale Gianfranco Porqueddu e il delegato Coni Asti Lavinia Saracco.

La collaudata presenza del Corso di laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive con circa 700 studenti, rappresenta uno dei fiori all’occhiello del Polo astigiano, anche per le sue ricadute lavorative sul territorio; ciò ha portato il Consorzio ASTISS a sperimentare due nuovi progetti: la Winter School SUISM “Joy on Moving MoviMenti & ImmaginAzione”, e la Summer School SUISM “Chinesiologia di Rigenerazione”. Due corsi che hanno riscosso talmente tanto interesse ancora prima della presentazione ufficiale che sono già sold out, con le iscrizioni chiuse, con 70 partecipanti ad ogni corso.

Diversi gli enti coinvolti tra il progetto invernale e quello estivo: Università degli Studi di Torino, SUISM Centro Servizi, Consorzio Asti Studi Superiori, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, FAB — Fondo assistenza e benessere, Federsanità, Scuola Regionale dello Sport CONI Piemonte, Federazioni sportive e Soremartec.

Winter School Joy on Moving MoviMenti & ImmaginAzione

Il corso si pone l’obiettivo di dare una risposta concreta, offrendo ai partecipanti la possibilità di acquisire competenze in attività motoria per i bambini dai 4 ai 10 anni, spendibili nel mondo della scuola e dello Sport, basate sul metodo educative innovative “Joy of Moving” (JOM), validato scientificamente dall’Università di Roma Foro Italico e promosso in ambito scolastico nazionale e sportivo. Al centro del metodo c’è l’educazione globale della persona e si basa sulla gioia del movimento, sul diritto al gioco del bambino e sulla variabilità della pratica, basandosi u 4 pilastri: efficienza fisica – coordinazione motoria — funzioni cognitive creatività — life skills, nella prospettiva trasversale dell’adozione di stili di vita salutari e dell’educazione alla cittadinanza attiva e partecipata.

Con la condivisione del metodo “Joy of Moving’, i laureati in Scienze Motorie e i tecnici sportivi acquisiranno le competenze per facilitare l’apprendimento multi-esperienziale motorio, coordinativo e cognitivo e per gestire un approccio multilaterale e multi sportivo, fondamentale per favorire nel bambino l’esperienza e, in seguito, la scelta tra una vasta gamma di attività in cui avere successo, in relazione alle proprie potenzialità, ma soprattutto conservando la gioia di muoversi che è alla base dell’adozione dello stile di vita attivo e salutare.

Grazie alle figure professionali formate ci potrà creare una coerenza metodologica tra l’attività praticata in ambito scolastico e quella pomeridiana nelle società sportive.

Durante il corso saranno forniti anche gli strumenti operativi per orientare positivamente i comportamenti dei bambini durante le differenti attività per favorire relazioni interpersonali costruttive e intrapersonali equilibrate, per l’assunzione di atteggiamenti professionali orientati al lavoro di gruppo e alla condivisione delle responsabilità e delle competenze di orientamento nei confronti delle famiglie.

La Winter School avrà una durata di 48 ore di formazione online sulla piattaforma www.joymovingeducation.com e due week end al Polo Universitario di Asti compresi tra gennaio e febbraio 2020. Il corso si svolgerà al Polo Universitario di Asti e al Village Sport di Alba.

Per la prima edizione, sperimentale, la partecipazione al corso è gratuita perché finanziato da Soremartec.

Summer School

La seconda proposta è il corso in Chinesiologia di Rigenerazione.

La riflessione alla base del corso è la mancanza di un atteggiamento rivolto alla prevenzione nell’attuale sistema sanitario italiano. Per questo, il Laureato in Scienze Motorie deve rappresentare l’esperto di riferimento in materia di benessere e corretto stile di vita, utile alla prevenzione di malattie croniche e cronico-degenerative al fine di migliorare la qualità della vita di ogni persona, in tutte le fasce di eta. Un professionista che potrebbe essere impiegato del Servizio Sanitario Nazionale, così come all’interno di aziende e altri contesti pubblici e privati per garantire il miglioramento della qualità della vita della popolazione sedentaria, dei dipendenti anche sul posto di lavoro, di atleti o ex atleti.

Anche l’educazione del bambino è fondamentale (come mette in luce la proposta della Winter School) per cui il laureato in Scienze Motorie è formato per diventare un ambasciatore intergenerazionale delle buone pratiche per la salute.

Il corso si svolgerà su due week end compresi tra il mese di giugno e settembre 2020 e sarà suddiviso in 5 moduli.

Programma del corso

Introduzione (2h): Epidemiologia della salute nel terzo millennio Prof. Giorgio Gilli

Modulo 1 (6h): Epidemiologia del disagio Prof. Giorgio Gilli Dott. Claudio Risso

Modulo 2 (8h): Igiene dell’alimentazione e dell’idratazione Dott.ssa Felicina Biorci Dott. Alessandro Colletti Dott.ssa Loredana Grasso

Modulo 3 (8h): Il movimento come determinante di salute – modulo teorico Dott. Maurizio Gioda Dott. Roberto Manzoni

Modulo 4 (8 h): Il movimento come determinante di salute – modulo pratico Dott. Claudio Zignin

Modulo 5 (8 h): Il movimento come determinante di salute – modulo pratico Dott. Claudio Zignin

II corso e rivolto a studenti e laureati in Scienze Motorie, a responsabili della prevenzione in ambito lavorativo, a responsabili nel settore delle risorse umane ed altri professionisti interessati.