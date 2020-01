Al CPIA di Asti “Un ponte di cooperazione tra Asti e il Senegal”

C’è un ponte ideale che unisce Asti e la Casamance che dura ormai da più di quindici anni ed è quello della Cooperazione decentrata, iniziative di crescita sia per le comunità senegalesi in Senegal che per la comunità astigiana; di tutto questo si parlerà venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 20.30 al CPIA di Asti.

La scuola per adulti del MIUR ospiterà un’iniziativa sulla cooperazione presso la Galleria Don A. Gallo in Piazza Leonardo da Vinci 22.

Il titolo dell’evento è “Da donna a donna… Ponti di cooperazione tra Piemonte e Senegal”, organizzato dal Comune di Asti e dalle associazioni C.P.A.S. (Cooperiamo Per un Altro Sviluppo) e A.S.I.A.P. (Associazione Senegalese – Italiana di Asti e Provincia).

Durante la serata ci saranno testimonianze, racconti e immagini tra Asti e Koubalan (Casamance) in merito al Progetto di cooperazione “Rafforziamo le donne contadine” di cui il Comune di Asti è titolare, centrato in modo specifico sul ruolo delle donne in ambito rurale, sempre più protagoniste dello sviluppo agricolo; Progetto che vede il coinvolgimento di associazioni senegalesi e del comune di Coubalan l’intento di valorizzare, tramite la formazione professionale femminile i prodotti e le risorse locali come fonte di reddito promuovendo la partecipazione attiva della società civile nei meccanismi di sviluppo locale.

Parteciperanno il gruppo femminile di A.S.I.A.P., l’associazione dei senegalesi di Asti e Provincia.

Ad introdurre il progetto l’assessore alle politiche sociali con delega alla cooperazione del Comune di Asti Mariangela Cotto.

Il progetto è inserito nel bando Piemonte e Africa sub-sahariana del 2017 con il titolo “Partenariati territoriali per un futuro sostenibile”, finanziato dalla Regione Piemonte.