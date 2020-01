Al Cornale di Magliano Alfieri sabato la Grande Tombola di inizio anno

Sabato prossimo, 11 gennaio 2020, a partire dalle 20, al Cornale di Magliano Alfieri, presso la struttura della Proloco, si terrà la Grande Tombola di inizio anno.

Organizzata dall’attivissima Proloco della frazione maglianese la tombola si terrà sotto la tensostruttura riscaldata:

Come tutti gli anni non mancheranno ricchi premi: tanta salsiccia, cotechini, salami, dolciumi e tanto altro per arrivare alle fantastiche tombole e il super Tombolone finale con 300 euro in buoni acquisto presso la Conad di Alba.