Al Comune di Govone il Premio “100 Ambasciatori Nazionali”

Si è svolto giovedì 16 Gennaio 2020, nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, la cerimonia ufficiale per la consegna del Premio 100 Ambasciatori Nazionali.

Organizzata dall’Associazione LIBER, presieduta da Verdiana Dell’Anna, in collaborazione con la casa editrice RDE, 100 Ambasciatori Nazionali è dedicato a Comuni, Aziende ed enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana, quali agroalimentare, turismo, arte e cultura, sport e spettacolo, enogastronomia, moda, manifattura, innovazione, grande distribuzione, istituti di credito, abitare, cantieri navali, metalmeccanica, automotive, salute e benessere, tutela dell’ambiente, rispetto della legalità; enti locali ed imprese in prima linea che portano in Italia e all’estero la conoscenza del luogo d’origine e del suo stile iconico, industrie che investono sull’etica, sulla salute e la formazione dei dipendenti, nonché aziende ed enti ambasciatori di un’Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza, con lo sguardo sempre rivolto al progresso.

Ad aprire la serata con i ringraziamenti e i saluti istituzionali di rito, la Presidente dell’Associazione LIBER che ha organizzato l’evento. A seguire l’editore Riccardo Dell’Anna, ideatore del progetto editoriale e del pregiato volume 100 Ambasciatori Nazionali, di prossima uscita.

A condurre la serata, la giornalista Alda d’Eusanio che ha intervistato i membri del Comitato d’Onore, presieduto dall’attore e regista Carlo Verdone composto da note personalità e autorevoli rappresentanti di importanti Enti e Istituzioni nazionali. In sala, la platea composta dai 100 protagonisti e illustri ospiti tra le autorità.

Tra i premiati per la Regione Piemonte anche il Comune di Govone; a ritirare il premio è stato Luca Malvicino, assessore alla cultura e presidente dell’Associazione Govone Residenza Sabauda, su delega del sindaco di Govone Elio Sorba.

Il riconoscimento premia le realtà che si impegnano per innovare e migliorarsi con l’obiettivo di far conoscere le meraviglie del nostro Paese.

Il progetto #GOVONEHUB ha permesso (e permetterà) di migliorare nettamente l’esperienza di visita dei turisti grazie a:

– l’introduzione di una APP che ha reso la visita libera più coinvolgente e accessibile, anche ai non udenti, grazie ai video LIS, e ai più piccini, grazie a Giacomino e ai giochi interattivi per venire incontro alle esigenze delle tante famiglie che vanno a visitare il Castello;

– l’installazione di pannelli descrittivi in tutte le stanze, anche in braille per rendere accessibile la visita a ipo e non vedenti;

– la prossima implementazione dei contenuti dell’app con le informazioni relative ai punti di interesse principali di Govone per rendere l’esperienza dei turisti sempre più completa e appagante.