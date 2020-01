Ad Asti un incontro sul tema “Europa: problema o soluzione?”

Il Comune di Asti ha organizzato un incontro di riflessione sul tema “Europa: problema o soluzione?” con l’obiettivo di offrire a tutti i partecipanti la possibilità di raccogliere informazioni sugli obiettivi strategici che la Commissione Europea — insediatasi nel dicembre dello scorso anno — intende perseguire nel corso del suo mandato.

L’evento si terrà il 16 gennaio alle ore 16 presso il Municipio di Asti.

Fulvio Lavina, giornalista de la Stampa, dialogherà con il dott. Massimo Gaudina, piemontese, direttore della rappresentanza della commissione Europea a Milano e dunque esperto sul tema.

Com’è noto, la Commissione Europea definisce l’indirizzo politico dell’Unione e, più nel dettaglio, le strategie e gli obiettivi che s’intendono perseguire attraverso le politiche di finanziamento dell’Unione.

Un incontro particolarmente interessante, aprendosi, proprio ora, un nuovo quinquennio di lavoro con nuove sei priorità per la Commissione: Green deal europeo, un’economia al servizio delle persone, un’Europa pronta per l’era digitale, promozione del nostro stile di vita europeo, un’Europa più forte nel mondo, un nuovo slancio per l’economia europea.

Il confronto servirà a comprendere come tali indirizzi della Commissione Europea potranno articolarsi concretamente sul territorio astigiano.