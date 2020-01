“Ad Asti sono bravi, hanno portato la bagna cauda”: Papa Francesco ringrazia la delegazione in visita in Vaticano

“Sono bravi, questi di Asti: hanno portato la bagna càuda”: così Papa Francesco ha ringraziato la delegazione astigiana presente oggi alla consueta udienza del Mercoledì in aula Paolo VI in Vaticano.

La delegazione è composta dal sindaco di Asti Maurizio Rasero, gli assessori Mario Bovino, Loretta Bologna, Marcello Coppo, Renato Berzano, Marco Bona, Elisa Pietragalla, Stefania Morra, Mariangela Cotto, il presidente della Provincia Paolo Lanfranco e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Boccia. Ad accompagnare gli amministratori astigiani anche il vescovo, Marco Prastaro.

La delegazione ha anche invitato il Santo Padre che, ricordiamo, ha antenati astigiani, in visita nella nostra città. Chissà che questa non sia la volta buona da parte di Bergoglio per accettare, spinto magari anche dalla prospettiva di una cena a base di bagna cauda.

Alessandro Franco