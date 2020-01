Accordo Astiss – Asl At sul Progetto “La Salute è.. Movimento” per Over 50/65

Oggi, al termine di un incontro presso il polo universitario Rita Levi Montalcini si è deciso per il rinnovo e il proseguimento per i prossimi anni del progetto “La salute é.. movimento”. Le parti interessate alla convenzione sono l’Asl AT e il consorzio universitario Asti Studi Superiori.

Per Astiss sono intervenuti il presidente Mario Sacco, il direttore Francesco Scalfari, il responsabile qualità e strutture Luigi Graglia; il prof. Giovanni Musella, responsabile dell’ufficio di coordinamento della facoltà di Scienze delle attività motorie e sportive della sede di Asti; Fabio Carlevaro e Martina Simon, dell’ufficio di coordinamento della Suism di Asti. Per l’ASL hanno partecipato Daniela Rivetti, direttore dipartimento di Prevenzione; Giovanna Lombardi, direttore struttura complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione; Raffaella Marmo, fisioterapista OSRU; Renza Berruti, direttore del servizio igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN); Gabriella Santagati, dirigente medico SIAN.

Il progetto “La salute é.. movimento”, oltre ad Astiss e ASL, coinvolge quali partner i Comuni di Asti, Villafranca, San Damiano, Nizza, Canelli, Refrancore, Viarigi. Il progetto offre la possibilità di frequentare corsi di attività fisica adattata (AFA) alle persone over 50 a basso rischio e over 65 con problematiche di artrosi. Le lezioni hanno la durata di un’ora con cadenza bisettimanale da ottobre a giugno di ogni anno. Il costo è di 20 euro per dieci lezioni. Partito nel 2016 ha visto iscritte, lo scorso anno, più di 250 persone nei sette comuni coinvolti. I corsi, apprezzati per qualità e soddisfazione dagli utenti, sono inseriti fra le Buone Pratiche della Regione Piemonte, ente curatore della pubblicazione degli atti del convegno internazionale sul tema della salute e del movimento fisico.

Per il presidente del consorzio universitario Astiss, Mario Sacco “i progetti realizzati al di fuori del percorso curricolare del corso Suism hanno una particolare importanza per i laureati, sia sotto l’aspetto occupazionale, sia sotto il profilo personale quale occasione di crescita e formazione professionale. Inoltre – continua il presidente – hanno una positiva ricaduta sul territorio almeno per due motivi. In primo luogo attraverso la collaborazione con l’Asl AT si attua sull’area astigiana (con un buon coinvolgimento di cittadini) un’attività di prevenzione da vari tipi di disturbi e patologie verso le categorie sociali più esposte. In secondo luogo con i Comuni si utilizzano efficacemente palestre e spazi sportivi con reciproci vantaggi socio economici”.