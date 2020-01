A Torino un corso di formazione per Giornalisti organizzato dall’ Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con Subito

Avrà luogo a Torino il prossimo Lunedì 3 Febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle 13.30, nell’elegante cornice del ‘Circolo della Stampa’, il corso di formazione rivolto ai giornalisti di grande attualità dal titolo ‘Consumatori e sicurezza on line: così virtuale, così reale’.

L’importante iniziativa – che si configura primariamente come un corso di formazione per giornalisti e operatori del mondo della comunicazione – promossa dall’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana, vede al tavolo dei relatori un parterre di primo piano, ed è realizzata in collaborazione con ‘Subito’, rinomato player del mercato on line italiano.

Introduce, con i saluti iniziali, Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con una panoramica di fondo sugli aspetti generali del convegno.

A seguire, alle ore 09.15, apre gli interventi tematici in scaletta l’Avvocato Massimiliano Dona, Presidente nazionale di UNC, per discutere di ‘Consumatori, tutela dei dati e diritti nella compravendita online tra privati’.

E’poi la volta di Riccardo Bettiga, psicologo, psicoterapeuta e formatore, parlerà invece della ‘Percezione dell’online come spazio virtuale senza regole: generazioni a confronto’.

Per continuare poi con Massimiliano Dotti, Director of content, Safety & Support di ‘Subito’ per affrontare l’argomento inerente ‘Subito: la Second Hand Economy e la sicurezza nella compravendita fra privati’.

Mauro Berruto invece, giornalista, storyteller e formatore, discetterà su ‘Storytelling: alterazione o contagio della realtà?’.

E’ poi la volta di Francesco Saverio Bacco, Commissario Capo della Polizia di Stato – Funzionario addetto alla Sezione Operativa del Compartimento Polizia Postale e Comunicazioni Piemonte e Valle D’Aosta che terrà una relazione su ‘Identità digitale e financial cyber-crime: prospettive di tutela’.

‘Ruoli e responsabilità nella protezione dei dati’ è il tema conclusivo del corso a opera di Massimiliano Nicotra, Data ProtectionOfficer di ‘Subito’.

Il convegno consente ai partecipanti iscritti all’Ordine dei Giornalisti di conseguire 4 crediti formativi, iscrivendosi sulla piattaforma SIGEF fino al giorno prima del corso, diversamente è possibile iscriversi al corso direttamente presso la sede dell’evento lasciando il numero della tessera da giornalista e codice fiscale, fino ad esaurimento posti. Per tutti gli interessati, non giornalisti, è possibile partecipare inviando una e-mail all’indirizzo info@consumatori.it.

“Dato il momento di rivoluzione storica in materia di digital transformation, e i relativi cambiamenti profondi in tema di abitudini al consumo e orientamenti economici delle masse, il convegno in oggetto rappresenta indubbiamente un’opportunità formativa a più voci fra professionisti e consumatori, preziosa per capire ove siamo, ma soprattutto in che direzione stiamo andando”, osserva l’Avvocato Patrizia Polliotto.

Programma_Consumatori_sicurezza_online_3 feb 2020_Torino_280120