Sabato 1 febbraio, presso il Centro Incontri di Tigliole, in via Umberto I, alle 21 andrà in scena una parodia comica di alcuni brani dei Promessi Sposi, in chiave radiofonica e nella totale oscurità.

Si tratta senza dubbio di un’esperienza particolare per gli spettatori, che potranno mettersi in gioco in una insolita situazione.

L’evento è organizzato a cura dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.