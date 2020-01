A San Damiano d’Asti una partecipata due giorni di incontro per i dipendenti Decathlon del Basso Piemonte

Il Foro Boario di San Damiano d’Asti ha ospitato ieri e oggi, martedì 28 e mercoledì 29, una due giorni di incontri dei dipendenti dei punti vendita Decathlon del Basso Piemonte (Cuneo, Santa Vittoria e Alessandria).

Nelle due giorni si sono alternati i circa 140 dipendenti dei tre punti vendita per conoscere le strategie aziendali per il 2020 in tema di commercio, sviluppo sostenibile, formazione e benessere dei collaboratori e per individuare quali azioni intraprendere nei negozi del territorio.

La prima parte della giornata è stata in plenaria con la presentazione al gruppo degli asset strategici su cui l’azienda vuole muoversi per costruire il proprio commercio, con la volontà di condividerlo con ogni dipendente, a cui viene chiesto il proprio contributo perchè essendo a contatto con i clienti sanno come farlo arrivare alle persone.

Nel pomeriggio i partecipanti all’incontro sono stati divisi in tre gruppi, e ogni gruppo trattava due temi; a rotazione tutti si sono espressi su tutti i temi. La volontà dell’azienda è quella di costruire un progetto unico per dare le giuste risposte alla richieste del territorio, che ovviamente non sono le stesse di altre zone d’Italia in cui è presente Decathlon.

Una due giorni sandamianese molto apprezzata sia dai responsabili che dai dipendenti dell’azienda, al tempo stesso una bella vetrina per la città di San Damiano d’Asti che premia lo sforzo dell’ammistrazione guidata da Davide Migliasso.

L’assessore allo sport Valter Omedè ha incontrato nei giorni precedenti i responsabili dell’azienda per avviare insieme un’iniziativa a favore degli studenti delle scuole sandamianesi, con la consegna ad ognuno di loro di una borraccia; contemporaneamente il vice sindaco Elisa Bolle sta lavorando per trovare un accordo con le aziende di distributori di acqua da installare nei vari plessi scolastici.