A San Damiano d’Asti il concorso canoro Nastro d’Argento: come partecipare

Al Cinema Cristallo di San Damiano d’Asti (Baluardo Montebello, 7A) si svolgerà la 32° edizione del concoso canoro Nastro d’Argento.

Le categorie in gara saranno due: Giovani (nati dal 01.01.2002 al 31.12.2008) e Big (nati fino al 1.12.2001). I concorrenti canteranno su base musicale. La manifestazione si svolgerà alle ore 21 di sabato 7 marzo e sabato 14 marzo.

Chi vuole partecipare dovrà inviare l’iscrizione alla “Segreteria del Nastro d’Argento” (Cinema Cristallo – 14015 San Damiano d’Asti indicando: Nome, Cognome, data di nascita, indirizzo, numeri telefonici e titolo della canzone scelta (specificando se è inedita). Obbligatoria una canzone di riserva; in caso di scelta della medesima canzone, questa sarà cantata da chi si è iscritto per primo (fa fede il timbro postale o la data della mail inviata).

Ci si può anche iscrivere mandando gli stessi dati via mail al seguente indirizzo: cherioantonio@hotmail.com

Tutti gli iscritti dovranno presentarsi nei locali del Cinema Cristallo mercoledì 22 gennaio dalle 21 alle 22.30 portando la quota di iscrizione di 3 euro e la base musicale che dovrà essere su CD audio contenente solo il brano scelto.

L’organizzazione si riserva di verificare la qualità delle basi. (Più alta è la qualità migliore sarà l’esecuzione). Sarà possibile effettuare una prova la sera stessa.

La seconda serata di prove sarà lunedì 27 gennaio sempre dalle 21 alle 22,30.

Per ulteriori informazioni telefonare alla “Segreteria del Nastro d’Argento” (Tel.0141.982288 – 335.370062)

dalle 18,30 alle 19,30.