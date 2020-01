A Motta di Costigliole d’Asti è tempo dell’Ultima Bagna Cauda

E’ il piatto tipico che ha allietato l’autunno e l’inizio dell’inverno astigiano: stiamo parlando della Bagna Cauda.

Per chi non riesce a farne a meno, o se qualcuno non è ancora riuscito a mangiarla, c’è ancora un’occasione per poterla gustare: la Pro Loco Motta di Costigliole d’Asti organizza presso il salone polivalente delle scuole elementari di Motta l’Ultima Bagna Cauda, con un doppio appuntamento nel prossimo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 gennaio.

Sabato l’appuntamento è per cena, alle 20, mentre domenica si pranza alle 12,30

Il Menù Bagna costa 19,00€ e prevede:

Antipasto

Bagna Cauda con verdure di stagione (versione con e senza aglio)

Cappelletti in brodo

Dolce

Caffè

Vino e acqua compresi

E’ previsto anche il menù Bimbo a 10,00€ con antipasto, primo e dolce.

La prenotazione è obbligatoria entro il 16 gennaio al numero 331/3873243