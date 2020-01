A Montegrosso d’Asti la presentazione del libro sui presepi di Mauro Imbrenda nel segno della solidarietà

Il Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti in collaborazione con l’amministrazione comunale di Montegrosso d’Asti organizza per lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, presso la biblioteca comunale E. Paolucci in piazza Roero 3, alle ore 17:00, la presentazione del libro di Mauro Imbrenda “Il presepio: lì dove si crea lo spirito di comprensione fra i popoli del mondo”.

L’opera è stata realizzata a cura del neonato club di servizio ed il ricavato della vendita sarà devoluto all’acquisto di un lettino da visita per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Mauro Imbrenda, autore dell’opera, fa il presepe dall’8 dicembre del 1981: ha iniziato infatti all’età di 10 mesi, quando ha preso in mano per la prima volta un pastore. Da quel momento non ha mai smesso di occuparsi dell’argomento e ha eletto la città di Napoli sua seconda patria. La moglie partenopea ha rinforzato lo stretto legame con la città del presepio per antonomasia.

Nel 2003 Imbrenda è stato l’ideatore del presepe vivente cittadino di Asti, di cui è tuttora il patron. Nello stesso anno ha ricevuto, quale delegato per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dal presidente del consiglio italiano, il premio cultura 2003 insieme al presidente e agli altri delegati regionali dell’associazione presepisti d’Italia. Nel 2005 è stato fondatore dell’organizzazione di volontariato Storici, Artisti e Presepisti Astesi nella quale ha ricoperto più volte il ruolo di presidente incontrando migliaia di bambini grazie al progetto “I bambini riscoprono il presepio”. Nel 2007 ha aperto in Asti la bottega d’arte presepiale “I presepi di San Martino”.

Nel 2009 ha pubblicato con la casa editrice Marotta & Marotta di Napoli il libro “Il presepio, libro aperto di storia delle genti”.

Ha una collezione di presepi da tutto il mondo di oltre 600 pezzi ed un presepe personale con oltre 400 pastori che ha esposto in diverse mostre in Piemonte, Liguria e Campania. E’ stato promotore di innumerevoli concorsi presepiali e membro di giurie di valutazione in tutta la penisola. Nel 2019 è stato tra i soci fondatori del Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti.

“Lo scrittore e filosofo napoletano Luciano De Crescenzo divide gli uomini in alberisti e presepisti, a seconda della loro predilezione natalizia per una delle due tradizioni. Definisce gli alberisti “uomini di libertà” e i presepisti “uomini d’amore”. Proprio l’amore è la chiave di lettura del presepio e del mio libro – afferma l’autore – L’amore per il presepio e l’amore per il prossimo hanno unito la mia passione agli scopi umanitari del Lions: ed eccoci insieme a raccogliere fondi per il reparto di pediatria del nostro ospedale!”

Sarà inoltre possibile trovare il Libro al museo diocesano di Asti dove proseguirà la mostra d’arte presepiale fino al 26 gennaio prossimo con il seguente orario: venerdì 15-18, sabato e domenica 9,30-13 e 15-18, nei restanti giorni della settimana su prenotazione all’indirizzo museo@sicdat.it oppure ai numeri 0141.592.176 e 380.305.1910.