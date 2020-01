A Monale premiate le vincitrici del contest Instagram #presepimonferrato19

Sono state premiate martedì a Monale le vincitrici del contest fotografico su Instagram #presepimonferrato19. Il concorso era stato organizzato dall’associazione Oro incenso mirra – Presepi nel Monferrato insieme alla community @Ig_Piemonte per valorizzare il patrimonio presepistico dei dieci comuni astigiani protagonisti della rassegna: Albugnano, Aramengo, Camerano, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Cocconato, Grana, Monale, Montegrosso d’Asti e Schierano frazione di Passerano Marmorito.

I premi, offerti dall’associazione Produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato, dall’associazione Albugnano 549, dall’azienda vinicola Bava di Cocconato e dall’agrisalumeria Luisèt sono andati alle fotografe Daniela Amandola, Manuela Armando e Simona Maccagno.

Le tre vincitrici si sono aggiudicate anche la medaglia in terracotta realizzata dall’artista Martino Canavese.

“Ringraziamo tutti i partecipanti al contest, le tre vincitrici, gli sponsor della manifestazione oltre a Carlo Barberis e con lui la comunità di @Ig_Piemonte che ci ha aiutato a dare vita al contest – hanno detto Silvia Colpani e Francesco Marengo, presidente e vice dell’associazione Oro incenso mirra -. Siamo fermamente convinti che Instagram sia un canale molto importante oggi per un racconto del territorio e per fare in modo che un’iniziativa, un paesaggio, le bellezze dei nostri borghi arrivino a un pubblico ampio e variegato”.