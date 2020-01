A Costigliole d’Asti la premiazione del concorso “le vetrine di Natale più belle”

Tra le tante iniziative in occasione delle festività natalizie promosse dal Comune di Costigliole d’Asti con il Castello di Natale, ha riscosso un notevole successo di partecipazione il concorso tra i commercianti per la vetrina più bella.

“Avevamo già coinvolto i commercianti in occasione di RossoBarbera, e la risposta era stata molto positiva” – spiega Laura Bianco, assessore al commercio del comune di Costigliole – “Il coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative del paese era uno dei punti della nostra campagna elettorale”.

Anche per il concorso di Natale la partecipazione è stata massima, al punto che per la giuria non è stato facile scegliere le tre migliori: “Siamo ricorsi alle segnalazioni del pubblico, coinvolgendo così anche i cittadini. Un’altra cosa che mi piace sottolineare è il premio dato ai primi tre: una scultura in ceramica offerta dal consigliere Fogliati di Boglietto, lavorata da un’altra consigliera, Chiara Cirio.”

Ad aggiudicardi il titolo di vetrina più bella è stata la Panetteria Massasso, davanti, nell’ordine, al negozio Rosa Antico di Raffaella Bortolozzo e alla Caffetteria Bisco.