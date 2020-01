A Costigliole d’Asti il castello chiude per lavori di restauro

Il Comune di Costigliole, ultimati i lavori di progettazione, ha avviato nei giorni scorsi le procedure di appalto per l’affidamento di importanti lavori di ristrutturazione del piano nobile e degli altri locali posti al terzo piano del castello, lavori che verranno affidati entro l’estate del 2020.

Trattasi di importanti opere di restauro e sistemazione, alcune inderogabili, che nei prossimi mesi ci obbligheranno a qualche sacrificio e ad ottimizzare gli spazi ma che ci permetteranno in breve tempo di usufruire di nuovi e ampi locali, nuove aree servizi adeguate ai processi di espansione e sviluppo nel programma dell’amministrazione comunale.

Proprio per questo motivo, terminate le rassegne in corso e gli eventi del periodo natalizio, tutti i locali del castello rimarranno chiusi al pubblico dal 9 gennaio 2020 a data da destinarsi, al fine di consentire il libero accesso di personale tecnico in tutti gli spazi necessari per i sopralluoghi.

In ogni caso, nonostante questo periodo di chiusura, la Nuova Amministrazione metterà a calendario per i mesi estivi e comunque al termine delle verifiche, una serie di eventi di natura enogastronomica e culturale, alcuni già programmati, negli spazi che saranno ancora fruibili.