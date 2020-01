A Costigliole d’Asti festeggiati i cento anni di Esterina Bo

Circondata dall’affetto della sua famiglia e dalla costante presenza delle figlie, Esterina Bo di Costigliole d’Asti ha festeggiato con gioia e lucidità il suo primo secolo di vita.

A portare gli auguri del Comune il sindaco Enrico Cavallero.

Esterina Bo nasce a Costigliole d’Asti il 05 gennaio 1920, ultima di tre fratelli. Sposata con Arnaldo Bianco diede alla luce Olga e Luigina, rimanendo purtroppo vedova prematuramente nel 1972.

Cresciuta da una famiglia modesta non si è mai sottratta nella crescita delle figlie, aiutando il marito nell’attività familiare di autotrasporti ed in seguito crescendo i nipoti Franco e Gianluca. Risiede sin dalla giovane età in Regione Fabbrica.