A Costigliole d’Asti al via il corso per bambini “Canto Anch’io”

A Costigliole d’Asti inizia un nuvo corso di canto collettivo “Canto Anch’io”.

Il corso è organizzato dall’Associazione Culturale Centro Esperienze Musicali(CEM) in collaborazione con il Comune di Costigliole d’Asti.

Si tratta di un’importante esperienza per bambini dai 6 agli 11 anni, con tante canzoni e brani moderni che li aspettano per avvicinaril al canto in modo creativo e divertente.

Martedi’ 28 gennaio, presso i locali del municipio, è in programma la lezione di prova gratuita.

Per informazioni 0173 211863 – 349 3638522 www.esperienzemusicali.it