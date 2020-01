A Castelnuovo Belbo la cerimonia di premiazione del concorso dei presepi

Si è tenuta ieri, lunedì 6 gennaio, la cerimonia di premazione del concorso dei presepi a Castelnuovo Belbo.

“Quest’anno, come terza edizione della mostra dei presepi, allestita al secondo piano del comune presso la biblioteca, è stato difficile decretare il vincitore, perché erano tutti molto belli, ognuno di loro ha espresso nel proprio immaginario artistico con materiali di riciclo “la natività” chi in maniera originale, chi in modo più classico, ma tutti molto interessanti. Abbiamo così dovuto necessariamente valutare ogni singola creazione basandoci su tipi di statuette, proporzioni, composizione dei paesaggi più elaborate (luci, parti meccaniche, elettroniche). Ringraziamo tutti i partecipanti per averci permesso anche quest’anno di allestire un’interessante e originale mostra dei presepi” commenta l’assessore Deborah Vacca.

Di seguito l’elenco dei premiati

1° Premio Massimo Concialdi di Alessandria realizzato con sughero sardo esteso in verticale su un monte e in profondità: presenta luci, fuoco e cascate di acqua con parti meccaniche. Statuine realizzate da un artigiano di Verona tranne il pescatore realizzato da artigiano di San Gregorio Armeno (NA);

2° Premio Francesco La Versa e Daniele De Santis di Mombaruzzo Realizzato interno televisore vintage illuminato a giorno e notte, con sottofondo musicale regolabile dai tastini originali;

3° Premio (parimerito) Ferrabone Luigina di Castelnuovo Belbo realizzato in sughero e cartone in orizzontale su una collina;

3° Premio (parimerito) Piana Elisa e Marco di Nizza Monferrato con il presepe di Sanze d’Oulx, realizzato con materiale di riciclo cartone, un unico blocco elementi naturali provenienti dal gran bosco di Salbertrand.

Premio di partecipazione per Scuola Primaria L. Delponte di Castelnuovo Belbo, Scuola Infanzia G. Botto di Castelnuovo Belbo, Biblioteca Comunale di Castelnuovo Belbo, Soave Caterina, Serembe Eddamaria, Laura Anerdi, Danilo Gaveglio, Antonia Saponara, Kola Ivana e Michele.