A Canelli il “Piccolo Canto di Resurrezione” e la presentazione della stagione teatrale

Continua la programmazione al riaperto Teatro Balbo di Canelli gestito dal Teatro degli Acerbi, grazie al contributo del Comune di Canelli e delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Asti, oltre che degli sponsor coinvolti nel progetto.

Giovedì 16 gennaio verrà presentata l’attesa stagione teatrale e musicale, con un programma fino a fine a marzo.

Con l’occasione, alle ore 21, è in programma “Piccolo Canto di Resurrezione”: un concerto, uno spettacolo o forse, semplicemente un rito.

Cinque donne in scena, le attrici cantanti Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera e Swewa Schneider in un intreccio di narrazione e canto polifonico.

Sottolinea Fabio Fassio del Teatro degli Acerbi nel presentare la serata e l’atteso cartellone: “Risorge un teatro, risorge una stagione. Quando i teatri muoiono è rarissimo che ritornino in vita, ma a volte il miracolo accade. Questa serata di grande intensità e poesia è il modo che abbiamo scelto per presentare lo spirito e gli appuntamenti della Stagione 2020 di un teatro che è tornato grazie alla comunità canellese. Un omaggio poetico e ironico, intenso e tragicomico che narra con parole e musica di morti e rinascite, di rito e rinnovamento. Una chiamata alle armi della cultura e del bello per ritrovarsi insieme a “fare teatro” in un luogo di nuovo caldo e accogliente.”

“La loro è una performance che intreccia il canto con la recitazione in maniera armoniosa e quasi ipnotica”.

“Il progetto è una vera e propria partitura di voci, suoni, canti, parole e racconti. La rinascita e la resurrezione sono i temi ispiratori per questa performance corale.”

Queste alcune delle recensioni che stanno accompagnando il percorso di questa originalissima creazione, che ha vinto i Teatri del Sacro 2017 ed il premio del pubblico presso Il Festival Ermo Colle ed è stata ospite di alcuni importanti festival e stagioni nazionali.

Biglietti: euro 12 intero, euro 10 ridotto.

Prevendita presso l’Osteria dei Meravigliati (via GB Giuliani 29, Canelli) negli orari: tutti i giorni dalle 11 alle 15, da mercoledì a domenica anche dalle 18 alle 20.

Per prenotazioni:cell. 3334519755, mailteatrobalbocanelli@gmail.com.