A Calliano Simone Frulio presenterà il suo Album Battito di mano

Venerdì 17 gennaio alle ore 21,00 presso il Salone Don Luigi Venesia, Ex Chiesa dell’Annunziata, l’artista Simone Frulio presenterà il suo Album Battito di mano, uscito lo scorso 15 novembre. L’evento è stato organizzato dal Comune di Calliano e dalla Proloco con il sostegno di Fassa Bortolo.

Simone Frulio, di famiglia piemontese, è un giovane interprete e cantautore milanese che ha esordito in tre edizioni di Io Canto con Gerry Scotti e alla settima edizione di XFactor con i Free Boys nel gruppo di Simona Ventura. Nell’anno 2019, importante a livello artistico per Simone, è uscito il singolo Sguardi e poco dopo l’Album Battito di mano.

Dichiara Simone: “Battito di mano era pronto da tempo. E’ un disco che raccoglie pagine di vita mettendo in musica emozioni e momenti preziosi. Sono storie scritte nel corso di questi ultimi quattro anni. Una vera e propria narrazione della mia crescita personale e artistica, un progetto per il quale ho lavorato a lungo prendendomi il tempo necessario per farlo”.

La serata callianese sarà la puntata zero che inaugurerà il tour di Simone. Il giovane artista non nasconde la sua emozione ad incontrare finalmente il suo pubblico interpretando le sue canzoni. “Non vedo l’ora di cantare dal vivo Battito di mano per regalarla al mio pubblico”.

Durante la serata non mancheranno, oltre ai brani contenuti nell’album, una serie di medley di artisti che hanno segnato la sua crescita in musica, tra questi, Laura Pausini, Coez e Ultimo.

La punta di diamante nella programmazione del concerto sarà il brano Sguardi, che l’autore/produttore, oltre che amico, Paolo Paltrinieri aveva scritto nel 1996 (anno precedente la nascita di Simone) per Alex Baroni che non fece in tempo ad inciderla. Un ideale passaggio di testimone come dono prezioso per questa nuova avventura.

Le esibizioni saranno raccontate attraverso immagini: una sorta di album fotografico “intimo” che Simone ha custodito in questi anni per tracciare in modo indelebile il proprio percorso. Il concerto, infatti, sarà una sorta di dialogo con il pubblico. Attraverso aneddoti, ricordi, sogni e propositi, Simone racconterà quel bambino che scriveva poesie disseminando foglietti ovunque. Quelle parole hanno trovato la loro musica e oggi sono canzoni.

Dichiara il Sindaco di Calliano, Paolo Belluardo: “Siamo orgogliosi di essere testimoni della partenza di Simone. Calliano ha regalato un inizio fortunato ad Andrea Mirò e ospitato diversi artisti che ogni anno scelgono il nostro paese come luogo ideale, lontano dal frastuono, per presentare la loro musica in un luogo raccolto con un pubblico attento”.

La serata è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.