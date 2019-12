Vandali prendono di mira i presepi a Cocconato e Monale

Spiacevoli atti di vandalismo stanno riguardando in questi giorni alcuni presepi che fanno parte della rassegna Oro Incenso Mirra Presepi nel Monferrato.

A Cocconato sono stati vandalizzate delle arnie allestite dai bambini della scuola elementare (nella foto di Marco Roati), a Monale alcune statue di terracotta realizzate dagli abitanti del paese.

Ecco il commento di Silvia Colpani, presidente dell’Associazione Oro Incenso Mirra Presepi nel Monferrato sulla pagina facebook della rassegna:

“Alcuni episodi di vandalismo, in particolare a Cocconato e a Monale, stanno interessando in questi giorni i nostri presepi.

Pensiamo che solo che gente molto triste possa trovare divertente distruggere presepi allestiti da bambini di una scuola elementare (Cocconato, i presepi nelle arnie), da famiglie (Cocconato), o da persone che per molti mesi hanno frequentato un corso per imparare a lavorare la terracotta (Monale).

Presepi che tutti possono visitare gratuitamente, preparati solo per passione, per la felicità di stare insieme, e che stanno portando nei nostri paesi turisti dalle regioni vicine.

Siamo dispiaciuti: come associazione, come cittadini e presepisti sappiamo bene che costruire è difficile, mentre distruggere è semplice e veloce.

Noi continuiamo a impegnarci e a scegliere la via della costruzione.”