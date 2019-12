Uniamo le voci: il concerto natalizio del coro dell’Istituto Comprensivo 2

Giornate di festa natalizia all’Istituto Comprensivo 2 di Asti, lunedì e martedì scorsi, all’insegna della musica.

Esperienza consolidata per il progetto coro-continuità dell’IC2. L’attività prosegue fin dal 2017, con il coinvolgimento degli studenti delle classi quinte delle scuole primarie e dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Goltieri.

Stare insieme, includere ,condividere i valori dell’amicizia, solidarietà e assumersi la responsabilità di un impegno per realizzare un progetto comune, sono alcune tra le finalità del progetto educativo di Istituto del coro. Durante il percorso didattico, che comprende attività fin dalle classi quarte della scuola primaria, si stabilisce un rapporto di collaborazione tra i due ordini di scuola e di avvicinamento alla musica.

Il programma di canti natalizi è stato accompagnato da chitarra, flauto, violino e pianoforte dell’orchestra composta dagli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria Goltieri.

A cornice del coro, i lavori prodotti dagli alunni delle classi quinte: un percorso grafico-pittorico che illustra gli strumenti musicali e le emozioni,sensazioni scaturite dall’ascolto della musica. Ma anche bigliettini personali di auguri e frasi significative che, alla fine del concerto, i ragazzi si sono scambiati con emozione.

Alle esibizioni con il coro, si è aggiunta anche un’altra giornata musicale speciale per la classe terza C della Goltieri che ha potuto esibirsi in brani della tradizione natalizia ed ascoltare il musicista Felice Reggio, in occasione dell’inaugurazione del liceo musicale Monti.

Dal prossimo gennaio il coro si ingrandirà per coinvolgere gli studenti di tutte le classi dell’Istituto che vorranno aderire al progetto, dando vita così al “Grande coro dell’IC2”.