“Una mamma non lascia mai solo il proprio bambino”: una bella serata con la cena degli auguri del Centro Diurno di Asti

Riceviamo e pubblichiamo

“Una mamma non lascia mai solo il proprio bambino”, ecco il giusto commento per l’ormai tradizionale Cena degli Auguri organizzata dal Centro Diurno Santo Spirito del Comune di Asti presso il circolo di Viatosto.

Gli ottimi piatti preparati, tutti molto apprezzati dai presenti, erano prodotti a chilometro zero, alcuni provenienti direttamente dall’orto del Comune di Asti gestito dagli ospiti del Centro, in collaborazione con i volontari Orti Torretta, Anffas e il Lions Club Asti Alfieri. Da sempre gli operatori della Cooperativa Animazione Valdocco, ente gestore del Centro Diurno, organizzano vari momenti di incontro, siano essi sportivi, culinari o di semplice amicizia, tra gli ospiti (diversamente abili con patologie medie e gravi), gli operatori, i famigliari e le Autorità della nostra città.

Quest’anno l’evento natalizio è stato particolarmente caratterizzato da una gradita nota di accoglienza e di scambio: ospite dei molti benefattori astigiani e della cooperativa, un operatore sociale, il signor Florentin proveniente dal Benin (Africa), impegnato nel difficile compito di aiutare nel suo paese persone con disabilità completamente lasciate a loro stesse. Florentin ha anche risposto ad alcune domande relative alla drammatica situazione delle persone disabili nei Paesi africani, sottolineando l’assenza, a tutti i livelli, di qualsivoglia forma di aiuto o assistenza.

Nel ringraziare la cooperativa Animazione Valdocco, per l’opportunità offertagli di poter apprezzare dal vivo il modus operandi dei suoi operatori, il signor Florentin ha donato una colorata statua di artigianato locale rappresentante una mamma con bambino… perchè un detto africano recita: “una mamma non abbandona mai il suo bambino”, esattamente come L’Amministrazione Comunale, presente ai massimi livelli con il Sindaco Maurizio Rasero, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Boccia e l’Assessore ai Servizi Sociali Mariangela Cotto, è impegnata tutti i giorni a facilitare l’assistenza e le opportunità per le persone diversamente abili e a debellarne gli ostacoli per una vita piena e soddisfacente.”

L’équipe del Centro Diurno per disabili Santo Spirito