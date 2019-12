Un ricco fine settimana di eventi natalizi a San Damiano d’Asti

Sarà un week end pre natalizio ricco di tanti appuntamenti a San Damiano d’Asti.

Si inizia sabato mattina, 21 dicembre, alle ore 10.30 alla biblioteca comunale con l’iniziativa Nati pet Leggere che sarà conclusa con la festicciola per tutti i bambini presenti.

Sempre sabato alle 16 è in programma l’inaugurazione Bar Povero in Via Roma, mentre alla sera, dalle ore 20.45 presso il Borgo dei Sutè il Presepe Vivente con oltre 100 figuranti, rievocazioni, punti gastronomici.

Domenica 22 dicembre per tutto il giorno Mercatini di Natale ed esibizione Banda Municipale al mattino, sempre presso il Borgo dei Sutè dalle ore 15 Presepe Vivente fino alle ore 20,

Sempre domenica alle 19.15 l’inaugurazione della Pista di atterraggio dell’elisoccorso presso area industriale.

Domenica mattina alle 10.30 la festa degli Anziani alla Casa di Riposo ed al pomeriggio alle 15 la festa degli Anziani al circolo di Via Marconi.

Le attività commerciali resteranno aperte, inoltre presso la galleria comunale, fino a domenica, è presente la mostra di pittura di Luisa Bozzi Torta.