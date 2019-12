Un regalo plastic free per tutti gli infermieri astigiani ed alessandrini di NurSind

Il sindacato delle professioni infermieristiche abbraccia la causa ambientale donando ai propri iscritti una borraccia “green”

In un momento in cui si parla molto di ambiente, cambiamenti climatici ed ecologia, le segreterie di Asti e Alessandria hanno scelto di regalare ai lori iscritti una borraccia totalmente plastic free.

“Un piccolo ma significativo segnale, che dimostra come il sindacato delle professioni infermieristiche sia attento anche alle tematiche che riguardano l’ambiente” commentano dal sindacato

La borraccia in alluminio, infatti, avrà una duplice funzione. Non sarà solamente un “grazie” ed un pensiero di vicinanza a tutti gli infermieri tesserati, ma rappresenterà anche un segnale di cambiamento nelle abitudini di tutti i giorni.

Il regalo contribuirà alla riduzione dei rifiuti, diminuendo in maniera significativa l’uso della plastica. I professionisti sanitari quotidianamente consumano acqua nelle comuni bottigliette in plastica che si portano da casa o acquistano nelle diverse strutture sanitarie. Con questa pratica borraccia, invece, gli infermieri contribuiranno alla tutela dell’ambiente e alla riduzione dei rifiuti prodotti negli Ospedali e nelle varie sedi di lavoro.

“Come segreterie NurSind di Alessandria e Asti – affermano i segretari territoriali Salvatore Lo Presti e Gabriele Montana – abbiamo deciso di abbracciare la causa ambientale con una borraccia che tutelasse il pianeta e allo stesso tempo contribuisse alla riduzione della plastica che a livello mondiale inquina mari e terra con gravi conseguenze alla salute pubblica. Un regalo per i nostri iscritti ma anche per la Terra. A nome delle segreterie territoriali di Asti e Alessandria cogliamo l’occasione per porgere i più sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli infermieri ed all’utenza”.