Un furto in abitazione causa di un incendio ad Antignano

Intervento di carabinieri e vigili del fuoco oggi pomeriggio ad

Antignano.

In via Perosini, verso le 17:40 si è verificato un furto in abitazione con successivo incendio di un divano e un mobile della cucina.

Nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio che ha interessato una porzione di cascina.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri di San Damiano per risalire agli autori del furto.

Da quanto riportato dai carabinieri il proprietario, rientrando in casa, ha trovato il piano terra con fumo. L’accesso è avvenuto da una porta nel retro. Gli ignoti hanno poi rovistato tutte le stanze del primo piano e si sono dati alla fuga.

I Vigili del fuoco affermano che la causa dell’incendio è dolosa, ma non indicata ancora le modalità.