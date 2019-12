Un ambiente di famiglia all’ospedale di Asti grazie ai presepi nei reparti

Il Presepe è da sempre un messaggio di famiglia, speranza e pace. Anche all’ospedale Cardinal Massaia si è voluto dare un senso profondo a questi messaggi e, molti reparti hanno accettato l’invito della Direzione a creare ambienti legati alla Natività. Per stimolare la fantasia di operatori e pazienti si è pensato ad un concorso che ha avuto anche il suo vincitore.

Era presente anche il Vescovo di Asti, Marco Prestaro che, congiuntamente al Cappellano don Giancarlo Iraldi, ha partecipato alla valutazione dei 16 presepi in “Concorso”, alcuni davvero molto belli, tanto che non è stato facile per i giudici determinare una classifica finale.

Ecco alcuni presepi: In Elettrofisiologia il presepe è stato realizzato con materiale di scarto/recupero (dai tappini dei deflussori ai cartoni del materiale), in Ginecologia, la struttura che contiene la Natività, è stata realizzata da un’infermiera con i rotoli di carta da lettino visita terminati, in Ostetricia alla Madonna, ancora in attesa, è stato applicato un “monitor fetale con produzione di relativo tracciato”, ovviamente in miniatura e inserito nel presepe. In oncologia è stato proposto un presepe multietnico, con ambientazioni che vanno dalla terra dei Masai a quella dell’oriente.

Alla fine, visto che vincitore ci doveva essere, il presepe che ha ricevuto maggiori consensi è stato quello del reparto di Malattie Infettive, che ha proposto una Natività a “stazioni”, a partire dall’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria, passando per San Giuseppe dormiente che riceve in sogno il messaggio dell’Angelo, fino alla Nascita del Bambino Gesù e alla visione, in lontananza, dei re Magi che porteranno i doni.