Tradizionale brindisi di auguri in Provincia ad Asti

Il presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco e i Consiglieri Provinciali hanno incontrato ieri, giovedì 19 dicembre, i dipendenti provinciali per il tradizionale incontro pre natalizio, a cui sono susseguiti fitti incontri istituzionali come il Consiglio provinciale, l’Assemblea del Distretto Paleontologico, del Cogesa e l’Assemblea dei Sindaci. Attesa anche per la troupe di “Striscia la notizia” per la campagna “No mozziconi a terra”, iniziativa accolta con entusiasmo dai primi cittadini dei Comuni astigiani (per saperne di più vedi il servizio di Atnews sull’iniziativa cliccando QUI).

L’appuntamento del tradizionale appuntamento con i dipendenti, come ha ricordato il presidente Lanfranco, è soprattutto momento di incontro con tutto il personale dell’ente che, dal 2014 con la legge Delrio, ha subito un particolare ridimensionamento in termini di risorse umane, con carichi di responsabilità e di lavoro rimasti inalterati. “Le Province sono state martoriate in modo indegno cercando la loro abolizione, mai avvenuta, lasciando competenze e responsabilità senza risorse finanziarie. Ora forse uno spiraglio, o meglio, “qualcuno” ha capito l’importanza di un ente, con professionalità specifiche, in grado di colmare anche quelle lacune dei nostri piccoli territori. Non si parla di ripristinare le Province a come erano prima del 2014 ma qualcosa sta cambiando” è il pensiero del Presidente che invita i dipendenti a vedere il “bicchiere mezzo pieno” nonostante le difficoltà quotidiane che si incontrano nell’esercizio delle proprie funzioni per garantire ai cittadini, in primis, la sicurezza sulle strade e la manutenzione degli edifici scolastici. Nel prossimo 2020 l’ente adotterà il piano triennale dei fabbisogni del personale, punto inserito nell’ordine del giorno del Consiglio e dell’Assemblea, quindi andrà ad assumere.

L’incontro con i dipendenti è terminato con il caratteristico brindisi augurale con i vini della Cantina “Terra dei Santi” e l’Asti secco” del Consorzio dell’Asti e i panettoni artigianali offerti dalla Panetteria “Na Biova” di Passerano Marmorito.