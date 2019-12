Serata di tombola a Belveglio a Santo Stefano.

Nella serata di oggi, giovedì 26 dicembre, alle 20.30, presso il Salone polivalente in piazza XX settembre 1 ci si giocheranno cinque tombole con tanti premi e divertimento per sostenere la nuova Proloco Belveglio & Friends nell’acquisto di nuove attrezzature. Durante la serata non mancherà un brindisi natalizio.