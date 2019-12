Suggerimenti e idee regalo per il Natale 2019

Si avvicina il Natale ma presi dal tran tran quotidiano, molti non hanno ancora dedicato del tempo per pensare ai regali di Natale per i propri cari. Se non avete idea verso cosa orientarvi, ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi nella ricerca.

Idee regalo equosolidali

La regina dell’equosolidale ad Asti e provincia è la Cooperativa della Rava e della Fava. Prodotti del territorio, prodotti realizzati rispettando le regole del fair trade, prodotti provenienti da terre confiscate alla mafia, la gamma è vasta per una scelta che rispetta l’uomo e l’ambiente. Alimentari e non solo, presso il punto vendita NaturaSì di Piazza Porta Torino 14 e presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83.

Idee regalo in farmacia

Perchè non cercare in farmacia il regalo utile e di alta qualità? Possiamo suggerirvi di andare a curiosare tra le proposte della Farmacia Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto ad Asti, che propone cofanetti e confezioni regalo orientati alla bellezza e al benessere. Trucchi, prodotti per viso e corpo oppure per stare bene in casa, sono tante le proposte e c’è l’imbarazzo della scelta.

Idee regalo a km zero

Alla Cantina di Vinchio e Vaglio Serra, in Regione San Pancrazio 1, a Vinchio, vi aspettano ricchi cesti di prodotti a km zero, con specialità provenienti da molto vicino: le delizie locali sono abbinate alla proposta enologica di altissima qualità, per un Natale all’insegna dei frutti del nostro territorio.

Idee regalo cioccolatose

Alla Caffetteria Al Conte Verde, in Via Conte Verde 80, ad Asti, Paola Bertone e il suo staff propongono diverse confezioni di cioccolati di alta qualità, per condividere momenti di dolcezza con i propri cari. Senza dimenticare gli aperitivi a base di bollicine, per condividere momenti gioiosi tra un acquisto e l’altro.

Idee regalo biosostenibili

Fare un regalo senza lasciare una coda di rifiuti con i loro imballaggi da smaltire si può, scegliendo le proposte di Terramia, in corso Volpini 213 ad Isola d’Asti. Marika Bronzin attende i vostri barattoli di vetro per riempirli di prodotti del territorio, che siano alimentari o anche per la casa o per il corpo. Ma sono anche disponibili i cesti, con tutto quello che volete scegliendo tra la vasta gamma che vi propone il negozio tra farine, cereali in chicco, legumi, frutta secca, frutta disidratata, cereali da colazione, tè e tisane, spezie, erbe aromatiche, ed anche detersivi, prodotti per l’igiene personale e molto altro.

Idee regalo dolcissime

Pandolce al Loazzolo DOCG, alle nocciole, il Bacio di Langa in formato albero di Natale, utilissimo come segnaposto e dolcissimo come regalo. La Dolce Langa, in Piazza Vittorio Emanuele II 7, a Vesime, vi aspetta con le sue specialità dolciarie uniche, create appositamente per regalare emozioni, conosciute – e riconosciute – da numerosi premi come tra le migliori d’Italia. La Dolce Langa val bene una gita in Langa.

Idee regalo per resta in forma

Dopo tutto questo leggere vi sentite già appesantiti? E allora perché non prepararsi al Natale senza dimenticare il fitness. Da Vitamin Store, in corso Savona 43, ad Asti, Nicolas Perrino propone una vasta gamma di integratori per bruciare le calorie di troppo e per aiutare a ritrovare la forma. Perché non regalare benessere, anche in un periodo in cui sono le abbuffate a farla da padrone? Per arrivare in linea al Natale, o rimettercisi dopo, da Vitamin Store trovate tutto quello che vi serve, con prodotti di alta qualità ed efficacia. Non solo, da Vitamin Store è già Natale: pronto per voi il 30% di sconto sul vostro acquisto!

Foto di Ylanite Koppens da Pixabay