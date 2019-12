Stefano Zonca: “Immensa e leggera” il nuovo singolo

Dopo “Come Gli Acrobati”, il singolo autunnale uscito alla fine di Settembre , Stefano Zonca, prosegue il suo viaggio musicale con un nuovo singolo che conclude la seconda fase del suo viaggio artistico iniziata nel 2018 con l’uscita del singolo “E’ ora di uscire” .

“Immensa e leggera” è il titolo della canzone che da venerdì 20 dicembre è presente su tutte le piattaforme streaming e social del web.

” Immensa e leggera – racconta un periodo della mia vita non facile, anzi pesante. Ho cercato di canalizzare queste sensazioni in una canzone dove si cerca un sollievo, un volersi abbandonare a “qualcosa” che rende il cammino un po’ più leggero. Questo pezzo chiude la FASE 2 del mio universo musicale, fase che continua ad evolversi e raccontare la vita che vivo e che vedo attraverso i miei occhi. Usare la canzone come un rubinetto da far scorrere l’acqua dell’anima.”

La produzione Artistica di “Immensa e leggera” è stata affidata a Davide Ghione che ha curato oltre gli arrangiamenti composti assieme a Stefano, anche la registrazione e il mix. Registrazione prodotta al V3 Recording Studio di Treville (AL).

“Immensa e leggera” è un brano dolce dalle sfumature blues e che va a finire con cori inglesi e chitarre elettriche . Le batteria del brano è stata suonata da Riccardo Marchese mentre gli altri strumenti sono stati suonati da Davide e Stefano.

Il videoclip che accompagna il singolo, vede ancora alla regia Stefano ed è un filo conduttore con i precedenti lavori .

Stefano riprenderà la sua attività live sia in elettrico che in acustico, assieme alla sua storica band. Uno spettacolo dove emozione divertimento ed energia riesce a coinvolgere tutti.

Link videoclip : Stefano Zonca – Immensa e leggera –