Sport & Amicizia: i vincitori del simpatico campionato GateInpsDelfino 2019

Riceviamo e pubblichiamo il simpatico resoconto dello speciale “campionato” GateInpsDelfino 2019 che premia i protagonisti del “terzo tempo” post allenamento del giovedì sera in casa asd Gate Cral Inps. Perchè fare sport vuol dire anche condividere momenti di svago e divertimento.

Giovedì scorso si è concluso il campionato “GateInpsDelfino” 2019, arrivato alla seconda edizione.

Come l’anno prima, gli atleti della Gate – Cral Inps, tutti i giovedì sera, dopo l’allenamento al Campo Scuola di Asti, si davano appuntamento al noto Ristorante Pizzeria “Il Delfino” di Asti, per passare qualche ora in compagnia, nonché gustare le ottime pizze in un clima familiare.

Quest’anno, la lotta per il primo posto si è fatta più serrata, in quanto gli atleti che l’anno prima erano rimasti dietro, hanno dato battaglia già dal mese di gennaio, non mancando agli appuntamenti. Nonostante nevicate e brutto tempo, non si saltava un giovedì.

Con l’arrivo della bella stagione, le serate dopo un’ottima pizza o uno spaghetto alla carbonara, si protraevano fino a notte fonda davanti all’immancabile, Vecchio Amaro del Capo.

Durante l’anno si aggiungevano nuovi “compagni di viaggio”, ma si scioglievano come neve al sole, in quanto non reggendo i ritmi tenuti dai “senatori” del GateInpsDelfino, hanno saltato parecchie prove, adducendo scuse fantasiose.

Pertanto, per aver partecipato a quasi tutte le prove, veniva incoronato vincitore, il Vigevanese di nascita, ma Gallaretese di adozione Alberto Cassaro (nella foto sotto). Oltre alla corona, Alberto, veniva premiato con una targa ricordo ed una coppa con il logo ufficiale del campionato, mentre i secondi (ed i gestori del locale) venivano omaggiati con gadget offerti dal negozio Marchia di Asti.

Dopo la premiazione, con la medaglia ufficiale 2019 i partecipanti si davano appuntamento dopo le feste natalizie per il campionato del 2020, auspicando una massiccia partecipazione anche per l’anno che verrà.