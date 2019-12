Speciale Natale: alla scoperta del Pandolce alla Nocciola

Il Pandolce alla Nocciola è il perfetto connubio tra una tradizione secolare italiana e un prodotto tipico delle Langhe come la nocciola.

Tra le specialità natalizie proposte da “La Dolce Langa” c’è anche questa, che si può assolutamente definire unica nel suo genere. Nato dall’estro e dalla genialità che Fabrizio Giamello mette nel suo laboratorio di Vesime, il Pandolce alla Nocciola si differenzia dai classici “nocciolati” in quanto la nocciola è protagonista in ogni boccone! Questo perché, nell’impasto finale viene aggiunta la pasta di nocciole, che trasforma non solo il gusto ma anche il colore del dolce, con una nuance che tende al marrone.

Ma non finisce qui. La farcitura è un mix di nocciole tostate e cioccolato fondente e, prima di metterlo in forno, il pandolce è ricoperto da una glassa di nocciole.

Nato 18 anni fa, il Pandolce alla Nocciola è uno dei must del periodo natalizio sfornato da “La Dolce Langa”, che realizza il prodotto in tre diverse pezzature: da 500 e 750 grammi e da 1 kg.

La Dolce Langa vi aspetta nel centro storico di Vesime in piazza Vittorio Emanuele II, con le sue deliziose specialità.

La Dolce Langa

Piazza Vittorio Emanuele II, n.7, 14059, Vesime (AT) Italy

Tel. +39 0144 89128

info@ladolcelanga.com

www.ladolcelanga.com