Serata solidale degli Auguri per il Lions Club Asti Host

Si è svolta lo scorso giovedì 19 la tradizionale festa degli auguri del Lions Club Asti Host presso la Scuola Alberghiera di Asti nel consueto spirito di amicizia, fraternità e solidarietà.

Graditi ospiti del Club, accolti dal Presidente Federica Oddone, sono stati il Questore Alessandra Cordella Faranda, i presidenti Maria Bagnadentro per Soroptimist, Augusta Mazzarolli per Innerwheel , il Presidente dell’Aisla Vincenzo Soverino, e Patrizia Sanna della comunità Caritas Le Querce di Marme. Numerosi gli amici ed i parenti dei soci ed alcuni soci del Leo Club “Città di Asti”.

Durante la serata ha avuto luogo una lotteria il cui ricavato è stato interamente devoluto alla Comunità “Le Querce di Marme” di Via Testa, comunità protetta di donne sfuggite da violenze familiari, rifugio e nuova dimora per loro e i loro bambini, una convivenza autogestita rifiorita nel 2008 per dare risposta al disagio femminile e realizzare uno dei progetti che la Caritas ha nel proprio statuto e cioè di creare delle Opere Segno.

Per aiutare i Lions in questo service molti negozianti e commercianti astigiani si sono prodigati nel donare qualcosa (Monique 21, Antica Casa Nebiolo, Ottica Good Look, Paillettes bigiotteria, Hobo abbigliamento, Profumeria Genovese, Sottosopra abbigliamento, Exe studio Olfattivo, Camiceria Aliberti, Pari’s abbigliamento, Buena vita abbigliamento, Az. agr. Agripassione,fiorista Tiziana).

Inoltre alcuni artisti astigiani hanno donato una loro opera d’arte: il pittore Michele Langella, Gianni Buoso, la pittrice Gabriella Cuniberti e un’opera donata dalla galleria Eidos Immagini Contemporanee di Mario Soria.

Siglato inoltre un sodalizio con l’ associazione Aisla che ha messo ha disposizione un locale della propria sede per l’archivio storico del Lions Asti Host, che raccoglie documentazione degli oltre 50 anni di attività di servizio del Club, sottolineato da un primo service Lions realizzato con una donazione derivante da fondi non spesi per i gadget natalizi e donata al Presidente Aisla Soverino .