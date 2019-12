Scambio di auguri natalizi a San Damiano d’Asti

Salone consiliare gremito per lo scambio di auguri natalizi organizzato dall’Amministrazione comunale di San Damiano d’Asti nella giornata di oggi, martedì 24 dicembre.

Il Sindaco Davide Migliasso ha accolto i numerosi intervenuti al momento conviviale che ha rappresentato anche un’occasione per tracciare un bilancio di questi primi sei mesi alla guida della città. ” Il Comune di San Damiano d’Asti è un ente molto sano, con amministratori e dipendenti straordinari e cittadini molto collaborativi.” – ha sottolineato il Primo Cittadino ringraziando tutti per l’apporto che ciascuno dà per far funzionare al meglio le cose.

Al momento conviviale ha presenziato anche il Questore della Provincia di Asti, Alessandra Faranda Cordella, sempre molto vicina al territorio per far sentire la presenza della Polizia anche al di fuori del capoluogo.

Lo scambio di auguri è stato impreziosito dalle esibizioni canore di Elisabetta Arpellino e Sara Zambonardi, entrambe eccellenti cantanti sandamianesi, che hanno deliziato i presenti con emozionanti interpretazioni di brani natalizi.

L’incontro è terminato con un brindisi a cui ha preso parte anche il Sindaco di Canale, Enrico Faccenda, con cui il Comune di San Damiano ha recentemente avviato una stretta collaborazione di segretariato in collaborazione con il segretario comunale Anna Sacco Botto.