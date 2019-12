Saclà tra le aziende dell’alimentare italiano dove si lavora meglio

Produrre cibi pronti di qualità nasconde un segreto: si chiama soddisfazione del dipendente. Almeno così sembra pensarla l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) che ha stilato la classifica delle aziende dell’industria italiana in cui si lavora meglio, scoprendo che la Saclà è terza nella classifica delle industrie dell’alimentare italiano, dietro alla multinazionale Barilla e all’impresa Conserve Italia. Lo studio condotto dall’Istituto tedesco è la seconda edizione di una ricerca che intende studiare il welfare aziendale e le prospettive di carriera interna per i dipendenti. La ricerca ha classificato ben duemila aziende italiane, valutandone dati esterni raccolti nel web dai social media, blog, forum, video e portali di news. Saclà, secondo l’indagine, avrebbe un grado di soddisfazione del personale pari al 78%.

Festeggiare gli 80 anni d’impresa pensando all’ambiente

Saclà nel 2019 ha compiuto 80 anni di vita imprenditoriale, per l’importante occasione ha scelto di festeggiare lanciando l’iniziativa #ThanksPlanet con cui ha salvaguardato un milione di metri quadrati di foresta amazzonica. Una scelta strategica dal momento che i prodotti dell’azienda provengono dalla terra, quella che sempre più spesso è sottoposta a repentini cambiamenti climatici che devastano raccolti e impediscono la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari. Secondo i recenti dati forniti dall’Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS), le perdite di prodotti agricoli a causa dei cambiamenti climatici sono stimati tra il 20% e il 60%. Tra i problemi segnalati il ritardo nelle semine, dovuti a stagioni non più nettamente cicliche come una volta.

Conseguenze per i mercati di materie prime

Il cambiamento climatico e le conseguenze sui raccolti portano a scompensi dei prezzi presso i mercati finanziari dove le materie prime alimentari sono scambiate. Il trading di materie prime, infatti, è strettamente legato ai quantitativi di raccolto che si fanno nelle campagne. Uno dei dati negativi più recenti riguarda le forniture di grano, secondo il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti d’America, il grano prodotto nel Paese raggiungerà nuovi minimi da cinque anni a questa parte. E non va meglio negli altri Paesi dove i raccolti di grano sono previsti in calo, a rivelarlo il rapporto mensile World Agriculture Supply and Demand Estimate pubblicato dal dipartimento statunitense.

Le stime, per i soli USA, prevedono per l’annata 2019/2020 una produzione nazionale a 974 milioni di bushel, contro gli 1,014 miliardi precedentemente stimati. Se ciò dovesse essere confermato dai dati reali, si presenterà come il peggior calo dall’annata 2014/2015, quando i bushel prodotti furono 752 milioni. Non va meglio all’Italia dove le stime prevedono un calo produttivo rispetto al 2018 del 4%.

Cosa significa questo per le aziende del settore agroalimentare?

Se prendiamo come riferimento il solo mercato italiano, grande produttore e consumatore di pasta, meno grano significa un quantitativo ridotto di materia prima per produrre la pasta, ovvero un alimento essenziale della nostra dieta mediterranea. Per le aziende che producono sughi pronti, come Saclà, si traduce in minori vendite di uno dei suoi prodotti di punta. Come è facile evincere, da una sola materia prima, come il grano, dipende una vasta economia mondiale che parte dalla produzione, passa per i mercati borsistici dove viene venduta e arriva nelle industrie alimentari di trasformazione.