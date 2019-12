Rinnovato il Consiglio Comunale dei Ragazzi a Monastero Bormida

Giovedì 5 dicembre si è svolta l’elezione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Monastero Bormida

A candidarsi a sindaco un solo studente, mentre diversi erano i candidati consiglieri. La votazione si è svolta secondo quanto stabilito dal regolamento a suo tempo approvato dal Comune (il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Monastero Bormida è stato istituito nel 2005) e lo spoglio delle schede ha decretato l’elezione di Cristiano Ghignone come sindaco de ragazzi e di Angelica Adorno, Caterina Bussi, Kristian Campora, Gaia Ghignone e Irene Parisi, come consiglieri.

Il neo Consiglio Comunale dei Ragazzi ha presentato al sindaco, Luigi Gallareto, le proposte che intende portare avanti nei prossimi due anni. Tra queste, la prosecuzione di alcune iniziative già avviate dai precedenti consigli, come ad esempio la realizzazione di una “mascotte” del Consiglio Comunale dei Ragazzi per suggerire comportamenti ambientalmente virtuosi e l’organizzazione di un corso di informatica che spieghi agli studenti (e agli adulti) le insidie e le problematiche di un uso indiscriminato della rete internet.

L’impegno dei ragazzi non si limita alla fase propositiva, le inizatve sarannoseguite anche nelle fasi operative. Sindaco e consiglieri dei ragazzi si sono dati appuntamento, infatti, per nuove riunioni al fine di coordinare gli interventi e di partire con i primi progetti già nei prossimi giorni.

Il progetto del Consiglio dei Ragazzi (referente Patrizia Morino), attivo dal 2005, rappresenta un importante momento formativo e di partecipazione per i giovani del paese, che nel corso di quasi quindici anni hanno realizzato diverse iniziative, come mostre allestite nel castello, la Festa degli Alberi, il nuovo gonfalone, i giochi alla Festa del Polentonissimo e gli eventi sportivi per Santa Giulia.