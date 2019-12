Revigliasco d’Asti: proclamati i vincitori del concorso letterario nazionale “Raccontami il Natale”

E’ Alberto Sartoni, di Roma, il vincitore della quarta edizione del Concorso letterario “Raccontami il Natale”, promosso dal Comune di Revigliasco con il patrocinio del Progetto culturale e delle comunicazioni sociali della Diocesi di Asti.

Il suo racconto “I doni che non si comprano” ha convinto la Giuria presieduta dalla scrittrice e giornalista Manuela Caracciolo e composta da Giuseppe Contorno, Michelino Musso, Riccardo Fassone e Liliana Nosenzo. “Con un linguaggio diretto e senza fronzoli – si legge nelle motivazioni – e un climax efficace, il racconto narra una vicenda di altruismo, di redenzione, di perdono. Perché gli incontri che cambiano l’esistenza avvengono anche in una notte buia, nel silenzio di una chiesa… E come scrive Gianni Rodari “È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano”.

Secondo posto per “Il Natale di Giulio” di Loredana Conti (Ladispoli, Roma), “un racconto che fa emergere i valori genuini, che ci ricorda l’importanza della generosità e dell’accoglienza. Sempre, non solo a Natale”.

Alessandro Cozzi, corsista del laboratorio di scrittura “Leggere Libera-Mente” (Associazione culturale CISPROJECT) , presso il carcere di Milano-Opera, si aggiudica invece il terzo premio con il racconto “Natale dentro”. “La narrazione di questa commovente storia vera ci riporta, con un uso delle parole dosato e calzante, ad una profonda riflessione sulla festa del Natale. Chi vive questo momento dell’anno dietro le sbarre di una prigione non percepisce l’atmosfera che regna fuori… Il protagonista, e voce narrante, ci trasporta in una dimensione raccolta, dove si ricrea la vera essenza natalizia attraverso un piccolo presepe e un gruppo di uomini soli, lontani da affetti e ricchezze che ritrovano il calore della festa condividendo una preghiera ed il raccoglimento”.

Menzione speciale, infine, per “Il perdono” di Luigi Guicciardi (Modena) e “Puoi fidarti di più” di Silvia Caramellino (Chivasso, Torino).

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato scorso presso la sala consiliare del Comune di Revigliasco d’Asti. Le letture dei racconti vincitori sono state interpretate da Tiziana Miroglio. Gli interventi musicali di Florio Michielon (ghironda) e Antonio Santinelli (clarinetto) hanno invece scandito le diverse fasi della cerimonia.

Bilancio più che positivo e incoraggiante per questa quarta edizione con 145 racconti giunti da tutta Italia. E già si guarda al 2020 con il progetto di pubblicazione di un’antologia dei racconti finora premiati.